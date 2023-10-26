Листопад в Минске. Коммунальные службы активно убирают опавшую листву

Минск утопает в золотой листве. Для одних это повод для ярких фото, для других активная пора. Коммунальные службы в режиме нон-стоп убирают городские улицы и скверы. И дело не только в чистоте, но и в безопасности для пешеходов и водителей. Кроме того, в осеннем убранстве есть и большая польза - это материал для экологичного удобрения. О круговороте листвы в природе - Карина Гуревич.

Листопад в разгаре, значит, коммунальные службы столицы работают в режиме нон-стоп. Опавшую листву убирают с тротуаров, пешеходных дорожек, бульваров, в парках и скверах. Помогают и сотрудники Зеленстроя. Площади немалые. Только в Заводском районе необходимо привести в порядок 940 гектаров. Почти половина локаций закреплена за предприятиями, организациями и учреждениями. На помощь приходят и учащиеся колледжей.



Ежедневно на уборку территорий мы привлекаем порядка 7 единиц техники. В первую очередь это уборка листвы. Посадкой кустарников и деревьев мы начнем заниматься уже с этой недели. Ольга Гуринович, замдиректора ГП "Зеленстрой Заводского района г. Минска"

В арсенале коммунальных служб компактная спецтехника: погрузчики, мини-комбайны.

Чтобы собрать листья в самых труднодоступных местах (из-под скамеек, деревьев и кустов), используют вот такие ручные воздуходувы. Управлять таким мобильным пылесосом не так и просто, как кажется на первый взгляд. Нужна сноровка, чтобы правильно направлять потоки воздуха.

Уборка листвы - это еще и про безопасность. Из-за дождя золотой ковер скользит не хуже льда, а вдоль дорог накапливает вредные вещества, пыль и грязь.

Деревья вдоль улиц и дорог выполняют свою экологическую функцию - задерживают пыль, собирают загрязняющие вещества. Если мы говорим и скверах и парках, нет смысла ее убирать. Она будет давать дополнительное питание, поскольку микроорганизмы будут включаться в переработку этой листвы, они будут давать питательные вещества, чтобы растения лучше росли. Александр Яковлев, завлабораторией Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Единственный правильный путь обращения с пожухлой листвой - переработка. Ее не рекомендуют складировать, сжигать. Поэтому с городских улиц осенний багаж увозят на станцию компостирования под Минском. Ее мощность - 70 тысяч кубометров растительных отходов в год. Еще несколько предприятий в столице принимают листву на переработку.

Одна из площадок по переработке. Листья здесь измельчают и компостируют. Октябрь - самый пиковый сезон. В день предприятие принимает до сотни машин с природным сырьем.

После всех этапов получается натуральное удобрение, спрос на экопродукт есть у многих питомников и зеленых хозяйств нашей страны.

Годовой объем поступления порядка 14 тысяч тонн. А именно осенью порядка 5 тысяч тонн листвы поступает. Получается готовая продукция, компост органический, который используется для сельского хозяйства, для придомовых территорий, для выращивания цветов, газонов. Геннадий Лавренчик, начальник участка по переработке отходов компании "РЕМОНДИС Минск"