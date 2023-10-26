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Листопад в Минске. Коммунальные службы активно убирают опавшую листву
Минск утопает в золотой листве. Для одних это повод для ярких фото, для других активная пора. Коммунальные службы в режиме нон-стоп убирают городские улицы и скверы. И дело не только в чистоте, но и в безопасности для пешеходов и водителей. Кроме того, в осеннем убранстве есть и большая польза - это материал для экологичного удобрения. О круговороте листвы в природе - Карина Гуревич.
Листопад в разгаре, значит, коммунальные службы столицы работают в режиме нон-стоп. Опавшую листву убирают с тротуаров, пешеходных дорожек, бульваров, в парках и скверах. Помогают и сотрудники Зеленстроя. Площади немалые. Только в Заводском районе необходимо привести в порядок 940 гектаров. Почти половина локаций закреплена за предприятиями, организациями и учреждениями. На помощь приходят и учащиеся колледжей.
Ежедневно на уборку территорий мы привлекаем порядка 7 единиц техники. В первую очередь это уборка листвы. Посадкой кустарников и деревьев мы начнем заниматься уже с этой недели.
В арсенале коммунальных служб компактная спецтехника: погрузчики, мини-комбайны.
Чтобы собрать листья в самых труднодоступных местах (из-под скамеек, деревьев и кустов), используют вот такие ручные воздуходувы. Управлять таким мобильным пылесосом не так и просто, как кажется на первый взгляд. Нужна сноровка, чтобы правильно направлять потоки воздуха.
Уборка листвы - это еще и про безопасность. Из-за дождя золотой ковер скользит не хуже льда, а вдоль дорог накапливает вредные вещества, пыль и грязь.
Деревья вдоль улиц и дорог выполняют свою экологическую функцию - задерживают пыль, собирают загрязняющие вещества. Если мы говорим и скверах и парках, нет смысла ее убирать. Она будет давать дополнительное питание, поскольку микроорганизмы будут включаться в переработку этой листвы, они будут давать питательные вещества, чтобы растения лучше росли.
Единственный правильный путь обращения с пожухлой листвой - переработка. Ее не рекомендуют складировать, сжигать. Поэтому с городских улиц осенний багаж увозят на станцию компостирования под Минском. Ее мощность - 70 тысяч кубометров растительных отходов в год. Еще несколько предприятий в столице принимают листву на переработку.
Одна из площадок по переработке. Листья здесь измельчают и компостируют. Октябрь - самый пиковый сезон. В день предприятие принимает до сотни машин с природным сырьем.
После всех этапов получается натуральное удобрение, спрос на экопродукт есть у многих питомников и зеленых хозяйств нашей страны.
Годовой объем поступления порядка 14 тысяч тонн. А именно осенью порядка 5 тысяч тонн листвы поступает. Получается готовая продукция, компост органический, который используется для сельского хозяйства, для придомовых территорий, для выращивания цветов, газонов.
Уборка и благоустройство - дело полезное и общее. Уже в эти выходные в Минске пройдет общегородской субботник. В списке добрых дел не только уборка листвы, но и высадка.
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