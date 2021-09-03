Литературная дипломатия: круглый стол литераторов проходит во Дворце Республики

Круглый стол ко Дню белорусской письменности проходит сегодня во Дворце Республики. В эти минуты литераторы, журналисты и публицисты 15-ти стран подводят итоги дискуссионной площадки. Мнения собрались благодаря онлайн-формату. Семь десятков экспертов обсуждали существование единого гуманитарного пространства между Востоком и Западом: способна ли сейчас Европа наводить культурные мосты, могут ли книги решить проблему гендерной идентификации. Сегодня представили издания о нарушении прав женщин, а еще поделились мнениями о возможных гуманитарных катастрофах.