Литературно-музыкальный фестиваль "Осень в Заосье" пройдет 16 октября в музее-усадьбе Мицкевичей

Посетить шляхетский двор XVIII века, где когда-то рос Адам Мицкевич, выдающийся белорусский автор. Литературно-музыкальный фестиваль "Осень в Заосье" приглашает сегодня в музей-усадьбу Мицкевичей. Для гостей праздника подготовлены экскурсии по усадьбе, музыкальная программа, историческая анимация и литературно-театральное действие, будут работать кукольный театр "Батлейка",ярмарка ремесленников и художественный пленэр. На протяжении всего фестивального дня будут функционировать интерактивные площадки, проводиться квесты и мастер-классы, дегустации и чаепитие.