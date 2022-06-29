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Литературно-музыкальный фестиваль "Цімкавіцкія вытокі" прошел на малой родине Кузьмы Чорного
На малой родине Кузьмы Чорного впервые прошел литературно-музыкальный фестиваль "Цімкавіцкія вытокі". Праздник в Копыльском районе приурочили ко дню рождения белорусского классика. В агрогородке Тимковичи развернулось сразу несколько площадок: экскурсии и спектакли, концерт и литературные встречи, также выставки.
В этом году автору известных строк "Каждый человек - это целый мир" исполнилось бы 122 года. В творческом наследии писателя также романы "Млечный путь", "Третье поколение".