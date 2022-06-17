Чехов, Рахманинов, Стравинский. Литературно-музыкальный спектакль "Такой разный Чехов!" представил московский "Театр чтеца". Рассказы великого русского писателя звучали на сцене минского Дома Москвы в исполнении именитых и совсем молодых актеров. Живое слово и живая музыка. Это возрождение передвижного "Театра чтеца", который был создан в России 100 лет назад. В репертуаре современного театра, которому всего год, - лучшие образцы русской и зарубежной классической литературы в сопровождении шедевров академической музыки. Жанр художественного чтения сегодня возвращается и становится популярным в аудиокнигах и радиоспектаклях. Он помогает сохранить национальную культуру, литературу и устный русский язык.

В рамках музыкально-литературного мероприятия выступил мужской вокальный ансамбль Мinsk.a.capella. Также состоялась презентация фотовыставки, посвященной уникальным пейзажам России.