Литературный клуб "Выток" в Дзержинске - лаборатория творчества людей разных возрастов и профессий

Стены Дзержинской центральной районной библиотеки раз в месяц озвучиваются песнями под гитару, диалогами драматических постановок и стихотворной лирикой на разные исполнительские голоса.

В настоящие сценические подмостки зал "храма книг" превращают участники народного литературного клуба "Выток". Люди разных возрастов и профессий собираются вместе, чтобы поделиться друг с другом своими творческими находками: каждый здесь писатель и поэт, каждый приносит свои произведения на суд единомышленников, а то и хвалится настоящими выданными книжками!