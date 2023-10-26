3.74 BYN
Литературный клуб "Выток" в Дзержинске - лаборатория творчества людей разных возрастов и профессий
Стены Дзержинской центральной районной библиотеки раз в месяц озвучиваются песнями под гитару, диалогами драматических постановок и стихотворной лирикой на разные исполнительские голоса.
В настоящие сценические подмостки зал "храма книг" превращают участники народного литературного клуба "Выток". Люди разных возрастов и профессий собираются вместе, чтобы поделиться друг с другом своими творческими находками: каждый здесь писатель и поэт, каждый приносит свои произведения на суд единомышленников, а то и хвалится настоящими выданными книжками!
Что в наше прагматическое, суетливое время поощряет людей на писательство и совместное чтение, на встречи, на открытость душ? Ответ на этот вопрос в Дзержинске искала Наталья Бардиловская. Подробности в видео.