Литературный онлайн-марафон "Чытаем класіку разам" продолжается

Уже более десяти чтецов озвучили "Каласы пад сярпом тваім". Среди них артисты, журналисты, культурные и общественные деятели. Смотреть и слушать проект можно на протяжении двух недель. Встречаются с виртуальной аудиторией из залов Музея истории белорусской литературы в 16 часов ежедневно. Доступен проект на YouTube-канале и в социальных сетях музея. К марафону подключаются и наши коллеги. Сегодня свой голос роману Короткевича подарила ведущая и заместитель главного директора Агентства теленовостей Виктория Сенкевич.



Информационную поддержку проекту "Чытаем класіку разам" окажут и платформы Белтелерадиокомпании. Чтения появятся на YouTube-канале и сайте телеканала "Беларусь 3".



От аудитории ждут обратной связи. Делитесь видео с друзьями в социальных сетях и не забывайте про хэштег #чытаем_класіку_разам.



