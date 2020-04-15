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Литературный онлайн-марафон "Чытаем класіку разам" продолжается
Уже более десяти чтецов озвучили "Каласы пад сярпом тваім". Среди них артисты, журналисты, культурные и общественные деятели. Смотреть и слушать проект можно на протяжении двух недель. Встречаются с виртуальной аудиторией из залов Музея истории белорусской литературы в 16 часов ежедневно. Доступен проект на YouTube-канале и в социальных сетях музея. К марафону подключаются и наши коллеги. Сегодня свой голос роману Короткевича подарила ведущая и заместитель главного директора Агентства теленовостей Виктория Сенкевич.
Информационную поддержку проекту "Чытаем класіку разам" окажут и платформы Белтелерадиокомпании. Чтения появятся на YouTube-канале и сайте телеканала "Беларусь 3".
От аудитории ждут обратной связи. Делитесь видео с друзьями в социальных сетях и не забывайте про хэштег #чытаем_класіку_разам.
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