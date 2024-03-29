Литовец спрятал в машине 84 кг психотропа и попытался провезти его в Беларусь

Гродненские таможенники проверили машину с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма указывала на явные довложения в конструктивные полости транспортного средства. Таможенники демонтировали тайники и извлекли из них 160 брикетов с психотропом. То, что этопсихотроп, показалозаключение эксперта.Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Сергей Дубровский, замначальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси