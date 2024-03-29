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Литовец спрятал в машине 84 кг психотропа и попытался провезти его в Беларусь

Литовец попытался провезти в Беларусь 84 кг психотропа - наркотики выявили гродненские таможенники. Установлено, что иностранец собирался закопать запрещенные вещества в ближайшем лесу. В последующем планировалось торговать ими на территории нашей страны. Сообщается, что 29-летний гражданин Литвы следовал через пункт пропуска "Бенякони" на автомобиле. Для пересечения границы он выбрал красный коридор, где подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своей машины.

Гродненские таможенники проверили машину с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма указывала на явные довложения в конструктивные полости транспортного средства. Таможенники демонтировали тайники и извлекли из них 160 брикетов с психотропом. То, что этопсихотроп, показалозаключение эксперта.Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Сергей Дубровский, замначальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси

Санкцией этой статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Водитель задержан.

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