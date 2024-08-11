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Литовкин: Киев - это колония Соединенных Штатов
Подобная провокация - не что иное, как попытка втянуть Беларусь в конфликт. При этом наша страна всегда использовала нарратив о мире и призывала Украину сесть за стол переговоров. Мирного урегулирование конфликта в планы западных кураторов не входило, считают эксперты.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Зачастую те решения, которые принимаются руководством Украины, они не делаются в интересах этой страны. Они выполняются в интересах заказчика - тех людей, которые оплачивают сегодняшнюю войну, тех людей, которые не дают сегодня сесть за стол переговоров. Если говорить поименно, это США, это Евросоюз и Великобритания. Они проплачивают эту войну. Они воюют руками украинцев. Они решают свои геостратегические задачи, не думая ни об Украине, ни об ее будущем, ни о том, сколько людей погибнет. Эскалация - это в их интересах.
Безусловно, это лицемерие, Киев не хочет никаких переговоров, но давайте скажем прямо и открыто - это не Киев не хочет переговоры, это не хотят Соединенные Штаты, потому что Киев не является самостоятельным государством. Это колония Соединенных Штатов. Это Соединенные Штаты воюют с Россией на земле Украины и жизнями украинских граждан, а Соединенным Штатам не нужны никакие переговоры. Их задача - ослабить Россию. Они уже ослабили Европу до невозможности. Теперь попытка ослабить Россию для того, чтобы доминировать на планете, доминировать в Европе, доминировать в Азии.
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