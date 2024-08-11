Литовкин: Киев - это колония Соединенных Штатов

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Зачастую те решения, которые принимаются руководством Украины, они не делаются в интересах этой страны. Они выполняются в интересах заказчика - тех людей, которые оплачивают сегодняшнюю войну, тех людей, которые не дают сегодня сесть за стол переговоров. Если говорить поименно, это США, это Евросоюз и Великобритания. Они проплачивают эту войну. Они воюют руками украинцев. Они решают свои геостратегические задачи, не думая ни об Украине, ни об ее будущем, ни о том, сколько людей погибнет. Эскалация - это в их интересах.