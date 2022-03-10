Литовкин об американских биолабораториях в Украине

Эти лаборатории есть не только в Украине, они есть в Грузии, в Армении, в Казахстане. Они есть везде по границам нашей страны, и для чего они размещены так далеко от Соединенных Штатов? Но одна простая причина и одна простая цель: чтобы создать на границах Российской Федерации очаги болезней: свиная чумка, птичий грипп и так далее. Я не исключаю, что и COVID-19 тоже был создан в американских лабораториях. Сейчас Китай сильно заинтересовался этими данными об украинских лабораториях, провел специальную пресс-конференцию. Почему? Потому что американцы обвинили Китай в создании пандемии COVID-19. Теперь окажется, что это создавали американцы, и они нанесли удар по всему человечеству и по Китаю, пытались свалить свою вину на Китай. А теперь выясняется, что это все делали Соединенные Штаты.

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС