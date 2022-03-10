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Литовкин об американских биолабораториях в Украине
США еще накануне признали, что в Украине есть объекты биологических исследований. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она добавила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. Понимая всю серьезность ситуации, в дело попытался вмешаться Пентагон, заявив, что в Украине никогда не было ни специалистов, ни оборудования для производства биологического оружия.
Документы говорят обратное! Оказывается, что США финансируют исследования патогенов и биологического оружия в украинских лабораториях с августа 2005 года. На официальном сайте правительства США есть соглашение на 15 миллионов долларов между Минобороны США и Минздравом Украины, подписанное для поддержки исследований биологического оружия в Киеве, Львове и Одессе. Оружия! Не мирных лабораторий! Штаты предоставили для этого оборудование и специалистов. По мнению российского военного обозревателя Виктора Литовкина, есть огромная вероятность, что эти биолаборатории могли стать источником распространения коронавирусной инфекции.
Эти лаборатории есть не только в Украине, они есть в Грузии, в Армении, в Казахстане. Они есть везде по границам нашей страны, и для чего они размещены так далеко от Соединенных Штатов? Но одна простая причина и одна простая цель: чтобы создать на границах Российской Федерации очаги болезней: свиная чумка, птичий грипп и так далее. Я не исключаю, что и COVID-19 тоже был создан в американских лабораториях. Сейчас Китай сильно заинтересовался этими данными об украинских лабораториях, провел специальную пресс-конференцию. Почему? Потому что американцы обвинили Китай в создании пандемии COVID-19. Теперь окажется, что это создавали американцы, и они нанесли удар по всему человечеству и по Китаю, пытались свалить свою вину на Китай. А теперь выясняется, что это все делали Соединенные Штаты.
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