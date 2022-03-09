Литовкин: Украина грубо нарушила конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

Создание таких лабораторий, сейчас количество их разнится, по разным источникам кто-то говорит 26, кто-то говорит 30. Это нарушение, грубейшее нарушение конвенции "О запрещении биологического и бактериологического, токсинного оружия. Те работы, которые там проводились, несмотря на то что Пентагон поставил задачу перед украинскими исследователями ликвидировать все документы о том, какие работы там проводились, все патогены уничтожить, тем не менее много чего оказалось в руках российских военных. И документы, я думаю, споры всяких патогенов тоже оказались в наших руках. Мы достаточно легко докажем, что там велись работы над сибирской язвой, чумой и другими страшными болезнями. Это все разработка оружия массового поражения, не просто какие-то биологические, бактериологические патогены, а оружия массового поражения. Об этом надо твердо знать, что это преступная деятельность.

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС