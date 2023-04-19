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Литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом
Обострение ситуации на границе под любым предлогом. ГоспогранкомитетБеларуси ответил на видео, опубликованное литовской стороной, где якобы военнослужащий белорусского пограннаряда ступает на территорию Литвы, отметив, что на данном участке прохождение границы имеет определенные особенности.
Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:Литовская сторона вчера опубликовала видео с якобы нарушением границы. Вместе с тем на данном участке прохождение государственной границы имеет особенности, а изображение с камер наблюдения искажает истинное местоположение белорусского военнослужащего. Таким образом, тиражируемые обвинительные заявления не соответствуют действительности.
Представитель ГПК подчеркнул, что все пограничные инциденты урегулируются в рабочем порядке. "Подобные случаи с участием литовских военнослужащих всегда разрешались на уровне пограничных ведомств, без публичного обнародования данной информации. Опубликование видео до получения официального ответа от белорусской стороны подтверждает, что главная цель подобных демонстраций - в очередной раз обострить ситуацию на границе", - констатировалВалентин Бусько.
Принимая во внимание, что подобное всегда разрешалось на уровне погранведомств, нынешние действия литовской стороны, а именно направление ноты в белорусский МИД и видео, не преследуют цели разобраться в истинных причинах ситуации и урегулировать инцидент. Учитывая техническое оснащение и возможности съемки участков границы с Беларусью, литовской стороне целесообразно фиксировать и размещать в инфополе факты применения насилия состороны литовских военнослужащих в отношении беженцев, которые происходят практически ежедневно.
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