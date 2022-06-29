Литовские блогеры и представители СМИ посещают Беларусь

Своими глазами увидеть, как живут белорусы и убедиться, что переписывание истории - это преступление. Литовские блогеры и представители СМИ вновь посещают нашу страну. Сегодня в программе рабочая встреча с руководством Коммунистической партии. Белорусско-литовский диалог начали с дружеского жеста. Гостей встречали караваем. Представители инициативы "Форум добрососедства" подчеркивают необходимость межпартийного взаимодействия двух стран. Сегодня стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве между компартией Беларуси и левопатриотическим общественным движением Литвы.

Представители литовских массмедиа уже не первый раз посещают нашу страну. Некоторые из них были участниками пресс-тура по Беларуси, который прошел в мае. Тогда за четыре дня блогеры Литвы посетили индустриальный парк "Великий камень", БелАЭС, БелАЗ и приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы.