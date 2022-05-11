3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литовские блогеры посетили БелАЭС
Узнать всю правду и донести ее своим зрителям и читателям. На Белорусской АЭС сегодня побывали литовские блогеры. В процессе экскурсии и диалога работники станции подробно ответили на все вопросы, рассказали, для чего Беларусь сделала ставку на мирный атом. И почему для строительства выбрали площадку именно под Островцом. Особое внимание уделили безопасности. Важно было показать, что АЭС соответствует всем необходимым требованиям. В самой же Литве власти привыкли запугивать собственных граждан фейками о работе нашей станции.
Эрика Швянченене, координатор общественного объединения "Форум добрососедства" (Литва):
Не хватает дешевой электроэнергии, которую бы мы могли взять у вас. И вот это причина нашего сюда визита, мы хотим знать условия, возможности. У нас это больное место, потому что электричество дорогое. Оно повседневно нужно каждому и составляет немалый процент, который мы платим от своего заработка.Как говорят сами литовцы, когда они вернутся на родину, их могут ждать уголовные дела. И это всего лишь за желание донести правду. Но все равно блогеры не намерены сдаваться и уже готовят материалы для YouTube и соцсетей.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей