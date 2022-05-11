Литовские блогеры посетили БелАЭС

Узнать всю правду и донести ее своим зрителям и читателям. На Белорусской АЭС сегодня побывали литовские блогеры. В процессе экскурсии и диалога работники станции подробно ответили на все вопросы, рассказали, для чего Беларусь сделала ставку на мирный атом. И почему для строительства выбрали площадку именно под Островцом. Особое внимание уделили безопасности. Важно было показать, что АЭС соответствует всем необходимым требованиям. В самой же Литве власти привыкли запугивать собственных граждан фейками о работе нашей станции.



Эрика Швянченене, координатор общественного объединения "Форум добрососедства" (Литва):

Не хватает дешевой электроэнергии, которую бы мы могли взять у вас. И вот это причина нашего сюда визита, мы хотим знать условия, возможности. У нас это больное место, потому что электричество дорогое. Оно повседневно нужно каждому и составляет немалый процент, который мы платим от своего заработка. Как говорят сами литовцы, когда они вернутся на родину, их могут ждать уголовные дела. И это всего лишь за желание донести правду. Но все равно блогеры не намерены сдаваться и уже готовят материалы для YouTube и соцсетей.

