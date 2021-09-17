Интересный видеофакт от наших пограничников. Литовские силовики не препятствуют нарушению границы. В пункте упрощенного пропуска "Геранены" Лидского пограничного отряда зафиксирован факт нарушения белорусской границы гражданским лицом со стороны Литвы. На видео отчетливо видно, как двое мужчин и литовский силовик вплотную подошли к литовско-белорусской границе, обозначенной на дорожном полотне белой линией. В какой-то момент один из мужчин намеренно пересек ее, сделал фото и вернулся обратно в Литву. Следует подчеркнуть, что нарушение границы происходило в присутствии представителя литовского силового ведомства, который не предпринял никаких действий. Видимо, так удобно, и фото имело некий смысл.