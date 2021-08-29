Литовские силовики угрожают беженцам

Очередной пример литовской "демократии и человеколюбия" на границе. Белорусские медики помогли пострадавшей беженке. Инцидент произошел на участке Лидского погранотряда. На линии белорусско-литовской границы обнаружили лежащую пожилую женщину и двоих парней. Иностранка смогла выговорить только "хелп".



Когда состояние женщины улучшилось, она рассказала, что к границе группу беженцев привезли литовские силовики. Иностранцы направлялись в Литву просить убежища, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. В качестве «напутствия» иностранку пообещали убить, если она вернется на территорию Литвы.