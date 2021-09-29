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Литовские силовики выбросили беженца с травмой ноги на линию границы
Новое подтверждение жестокости и цинизма литовских силовиков в отношении к беженцам, а моментальная причина их снисхождения - вероятность публичной огласки. Госпогранкомитет сообщает, что на участке погранпоста "Лихачи" обнаружили беженца на линии границы с Литвой.
Факт
Мужчина лежал на земле и звал на помощь. Двигаться самостоятельно не мог.
На сопредельной стороне в это время стояли литовские силовики и наблюдали за происходящим. Как выяснилось, иностранец в Литве сломал ногу, его доставили в больницу и осмотрели. Мужчина запросил статус беженца, но вместо рассмотрения ходатайства его отвезли на линию границы. Наши пограничники, понимая, что мужчине нужна квалифицированная медпомощь, вызвали скорую. И как только машина скорой показалась на горизонте, литовские военнослужащие решили мужчину забрать.
Судя по всему, основная причина снисхождения литовской стороны - вероятность публичной огласки цинизма литовских пограничников в СМИ. Оставлять в опасности человека (в том числе женщин и детей) стало нормальной практикой для представителей европейских пограничных ведомств.
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