Литовский перевозчик решил сэкономить на таможенных платежах и не задекларировал экипировку для хоккея

Литовский перевозчик решил сэкономить на таможенных платежах и не задекларировал хоккейные шлемы почти на полмиллиона рублей. При этом штраф, который ему придется уплатить за нарушение, может быть в 2 раза больше.

Груз направлялся из Сербии в Беларусь через Латвию. По документам в фуре перевозили клюшки, решетки для шлемов и другую экипировку для хоккея. Во время досмотра оказалось, что в авто находится больше товаров, чем указано в документах. Витебские таможенники обнаружили свыше 700 незаявленных шлемов стоимостью более 460 тыс. рублей.