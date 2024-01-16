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Литовский перевозчик решил сэкономить на таможенных платежах и не задекларировал экипировку для хоккея
Литовский перевозчик решил сэкономить на таможенных платежах и не задекларировал хоккейные шлемы почти на полмиллиона рублей. При этом штраф, который ему придется уплатить за нарушение, может быть в 2 раза больше.
Груз направлялся из Сербии в Беларусь через Латвию. По документам в фуре перевозили клюшки, решетки для шлемов и другую экипировку для хоккея. Во время досмотра оказалось, что в авто находится больше товаров, чем указано в документах. Витебские таможенники обнаружили свыше 700 незаявленных шлемов стоимостью более 460 тыс. рублей.
В отношении перевозчика начат административный процесс.
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