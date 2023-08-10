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Литовский пограничник на авто нарушил белорусскую границу - ГПК
Литовский пограничник нарушил белорусскую границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
Утром 10 августа между белорусским пунктом пропуска "Котловка" и литовским "Лаворишкес" зафиксирован факт нарушения государственной границы. Автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Беларуси на расстояние до 5 м, после чего вернулся на литовскую территорию.
Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка согласно положениям договора между Беларусью и Литвой о режиме белорусско-литовской государственной границы.
Как отметили в белорусском пограничном ведомстве, за последнее время это уже второй случай нарушения в пунктах пропуска. 13 июля вооруженный литовский пограничник при оформлении граждан в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") нарушил границу из Литвы в Беларусь.
По данным фактам проводятся разбирательства.
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