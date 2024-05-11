Литовцы ищут лучшей жизни за границей - в Беларуси

В том, что нынешняя литовская верхушка отбивает всякую охоту надеяться на процветающее европейское настоящее этой прибалтийской страны, все чаще признаются рядовые литовцы. Многие потенциальные избиратели, не дожидаясь призрачных электоральных обещаний, ищут лучшей жизни за границей.

С момента вступления в ЕС в 2004 году Литву покинуло более миллиона жителей. Бегут не только в Западную Европу. В последнее время находят и более привлекательные варианты.

"Прошел год, как переехала в Беларусь. Что я могу сказать? В каждой стране есть свои плюсы и минусы. В Беларуси я минусов не увидела. Здесь природа шикарная, люди с широкой душой. Если нужно обращаться в какие-то инстанции, оформлять документы - помощь по полной программе", - говорит релокант.