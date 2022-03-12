Литовцы зачастили в Беларусь - едут за топливом и продуктами

Свидетельство новой экономической реалии. Когда продукты и товары первой необходимости в демократии просто неподъемны, остается ездить за покупками в диктатуру. Как только литовская сторона сняла часть ковидных ограничений, связанных с пересечением границы, пассажиропоток резко вырос. Литовцы зачастили в Беларусь.



В приграничных белорусских магазинах и на АЗС также отмечают, что покупателей из Литвы стало больше. Все стараются закупить продуктов впрок и заправить полный бак. Все-таки неизвестно, насколько стремительно будут дальше расти цены, а замедления инфляции никто не ожидает.