3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литовцы зачастили в Беларусь - едут за топливом и продуктами
Свидетельство новой экономической реалии. Когда продукты и товары первой необходимости в демократии просто неподъемны, остается ездить за покупками в диктатуру. Как только литовская сторона сняла часть ковидных ограничений, связанных с пересечением границы, пассажиропоток резко вырос. Литовцы зачастили в Беларусь.
В приграничных белорусских магазинах и на АЗС также отмечают, что покупателей из Литвы стало больше. Все стараются закупить продуктов впрок и заправить полный бак. Все-таки неизвестно, насколько стремительно будут дальше расти цены, а замедления инфляции никто не ожидает.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов