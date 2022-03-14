Литовцы закупают в Беларуси товары первой необходимости

Цены на продукты и топливо стали просто неподъемны для многих европейцев, новая экономическая реальность вынуждает искать, где подешевле. Остается ездить за покупками в... Беларусь. Литовцы выстроились в очереди за нашими товарами - закупаются впрок. Ведь в стране, которая сама же бомбила нас санкциями, исчезла белорусская продукция, которая пользуется высоким спросом среди населения.



Юрий Карнелович пообщался с литовскими покупателями.





В очередь за белорусскими товарами

В небольшом магазине в приграничной деревне Бенякони уже несколько дней наблюдается повышенный ажиотаж. Люди берут товары первой необходимости: соль, сахар, муку, крупы. При этом большинство покупателей - это граждане Литовской Республики.

Каждый час к магазину подъезжают автомобили на литовских номерах. Соседи стараются закупаться, что называется, впрок. Причина банальна: в Литве, которая одной из первых ввела санкции против Беларуси, с прилавков исчезают продукты, в первую очередь наши. А потому берут все.

Заправка в приграничном Воронове. Автомобилей слитовскиминомерамиздесь все больше. Заправляют полный бак. При этом не вспоминают ни про санкции, ни про поддержку беглых. Дизелем из Беларуси никто не брезгует.

Литовцы штурмуют белорусские магазины

Чтобы съездить в Беларусь за продуктами и топливом, в соседней стране даже частично отменили антиковидные ограничения. По возвращении в Литву не нужно находиться на карантине. В пользу белорусского турне и высокая инфляция в еврозоне. Выгода очевидна. К примеру, на баке солярки у нас соседи экономят до 100 евро. С белорусских полок сметают все, в том числе и лекарства в аптеках.

Анастасия Ловец, заведующая центральной районной аптекой Вороновского района:

Ради серьезной экономии литовцы готовы закрыть глаза на политику, на санкции и на ограничения. Поэтому и выстраиваются очереди на границе из желающих попасть в "недемократическую" страну Беларусь.

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста "Бенякони" Гродненской региональной таможни: