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Лица "мирных" протестующих в нашем репортаже

Да, все мы разные, со своими взглядами и убеждениями. Но при этом абсолютное большинство (мы в это искренне верим) выступает за мирный курс и мирные перемены. И среди сторонников другой символики, безусловно, много патриотов.


Но, вместе с тем, немало и других личностей, которые призывают не созидать, а разрушать. Как доказательство - наш следующий репортаж.

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