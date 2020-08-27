Лица "мирных" протестующих в нашем репортаже

Да, все мы разные, со своими взглядами и убеждениями. Но при этом абсолютное большинство (мы в это искренне верим) выступает за мирный курс и мирные перемены. И среди сторонников другой символики, безусловно, много патриотов.





Но, вместе с тем, немало и других личностей, которые призывают не созидать, а разрушать. Как доказательство - наш следующий репортаж.



