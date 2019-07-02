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"Лица парада". Герои главного праздника белорусской государственности

Более 5 000 военнослужащих будут задействованы в параде войск Минского гарнизона. И каждый из тех, кто завтра пройдет в строю, заслужил это право. С героями главного праздника белорусской государственности мы продолжаем знакомить вас в проекте "Лица парада".

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