"Лица парада". Герои главного праздника белорусской государственности

Более 5 000 военнослужащих будут задействованы в параде войск Минского гарнизона. И каждый из тех, кто завтра пройдет в строю, заслужил это право. С героями главного праздника белорусской государственности мы продолжаем знакомить вас в проекте "Лица парада".