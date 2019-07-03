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Лица парада. Летчик Владимир Скоркин
Парад сегодня - это более 5 тысяч военнослужащих, сотни единиц передовой военной техники (причем как на земле, так и в воздухе). Каждый из тех, кто сегодня пройдет в парадном строю, заслужил это право - представлять в День Независимости свое министерство или ведомство, будь то спасатель, милиционер или летчик. Агентство теленовостей в проекте "Лица парада" продолжает знакомить зрителей с одними из главных героев главного праздника белорусской государственности.
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