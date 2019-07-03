Лица парада. Владимир Скоркин

Кульминация торжеств - военный парад - в этом году имеет ряд особенностей. Его откроет демонстрация Военно-воздушных сил Беларуси и России. Во главе 14 авиагрупп передовой техники пролетит вертолет с белорусским флагом.



Кто будет управлять этой машиной, расскажем прямо в нашем проекте "Лица парада".



