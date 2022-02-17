Лицензирование вывоза сахара вводится в Беларуси

В Беларуси вводится лицензирование на вывоз сахара за пределы страны. Соответствующее решение принято постановлением Совмина. Разовый разрешительный документ на экспорт сахара вне зависимости от страны его происхождения будет выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белгоспищепромом. Ограничения будут действовать в течение полугода.