31 мая 2026 года Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о захвате танкера Tagor в 740 км от острова Бретань и сообщил, что это часть российского "теневого флота".

Имели ли юридическое право французы задерживать танкер в нейтральных водах, разобрались вместе с экспертом по национальной безопасности Александром Тищенко в "Актуальном интервью".

Российская сторона буквально сразу отметила, что данное действие являлось незаконным и противоречило морскому и международному праву. По сути дела, это возрождение каперства в новом веке.

Александр Тищенко:

"Это лицензированное пиратство. Возьмем исторические корни этого явления. Когда в Европе становилось очень скудно, невозможно было зарабатывать или жить честно, там "переворачивали стол", доставали пистолеты и начинали грабить. Запад вновь начинает ничем не прикрытый грабеж без юридических оснований. У них есть только желание повлиять на меняющийся мир и наступление многополярности".

Непонятно лишь, какую выгоду от каперства желает извлечь Франция, ведь захват одного танкера - не так-то много для такой большой страны. Однако современное каперство четко привязывается к ситуации на нефтяном рынке. 100 долларов за баррель - комфортная цена для американских сланцевиков, и они ищут любые инструменты для поддержания цены, в том числе с помощью каперов.

"Макрон был переигран белорусским президентом в системе звонков. Французский лидер хотел преподнести это как попытку надавить на Беларусь, чтобы она не вступала в войну, не противодействовала Украине, но упреждение со стороны главы белорусского государства не дало таких возможностей, и поэтому Макрон заработал не столько критику, сколько буллинг со стороны союзников, и чтобы выйти из этой неприятной ситуации, ему пришло в голову поиграть в корсаров (французские каперы. - Прим. news.by) и захватить танкер", - поделился мнением эксперт по национальной безопасности.

Но такое ковбойство играет против самой Европы. Ситуация с танкером аналогична с замороженными российскими активами. Да, европейские политики с ними "поиграли", но теперь не знают, как выйти из этой истории сухими. "Лондону, например, выгоден рост цен за фрахт, страховку, но в то же время он теряет доверие. Если раньше гарантировались меры безопасности, то сейчас Лондон не способен это сделать", - обозначил Александр Тищенко.

Франция же, как и вся Европа, рубит сук, на котором сидит. Дефицит и удорожание нефти ведут лишь к проблемам, и беда эта, в первую очередь, для Европы, а не России. К слову, российские интересы в борьбе с санкциями обслуживают приблизительно 1,4 тыс. танкеров, и переловить их невозможно просто потому, что не хватит для этого никакой портовой инфраструктуры.