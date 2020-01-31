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Лицей БГУ празднует 30-летие
Лицей БГУ празднует юбилей. Ровно 30 лет назад там прошли первые занятия. За годы своей работы учебное заведение выпустило около 7 тысяч будущих студентов, подготовило более 200 победителей международных олимпиад. Сегодня в лицее БГУ обучение проходят более полутысячи учеников по 8 профилям. В следующем учебном году появятся еще 2 направления.
К юбилею подготовили праздничный концерт. Его кульминацией стала театральная постановка по мотивам произведения Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім". В представлении сыграли лицеисты и преподаватели.
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