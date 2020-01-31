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Лицею БГУ - 30
Юбилей и у одного из самых престижных средних учебных заведений. Лицею Белгосуниверситета - 30! Учатся там дети старших классов по 7 профилям: физическому, математическому, химическому, биологическому, филологическому, историческому и гуманитарному. Среди выпускников - 220 победителей международных олимпиад.
Лицей БГУ своего рода и экспериментальная площадка по внедрению информационных технологий и инновационных методов, новых программ и планов. На юбилей учреждения отправилась наш корреспондент Юлия Карпенко.
Началось все с бумажки с заданиями по математике. В далеком 93-м девятикласснику Игорю Вараксе, который жил мечтой стать физиком, учительница дала задание со звездочкой. Это была заочная олимпиада для абитуриентов Лицея БГУ, и кто тогда знал, что звездный час для заведения и самого Игоря еще впереди.
Теперь, через четверть столетия, выпускник лицея Игорь Варакса стал его директором, а сама когда-то малоизвестная специализированная средняя школа - одним из лучших учебных заведений страны.
За тридцать лет своей работы Лицей БГУ трижды менял прописку: первые занятия проходили на базе средней школы по ул. Горовца, после 8 лет - в корпусе по улице Маяковского, и только с 2001 года лицей уже республиканского масштаба находится в этом здании.
Ежегодно лицеисты завоевывают свыше 60 дипломов на республиканских олимпиадах
Сегодня в лицее 9 профилей обучения. Ежегодно лицеисты завоевывают свыше 60 дипломов на республиканских олимпиадах. Всего же за 30 лет своей работы лицей воспитал 220 победителей международных олимпиад и более чем полторы тысячи призеров республиканских.
На место в лицее в этом году претендовали в среднем 7 человек
Своих учеников лицей принимает после 9-го класса. Для победителей заключительного этапа республиканской олимпиады двери открыты без экзаменов, а тем, кто еще только готовится сделать рывок, надо пройти испытание по 2 предметам в зависимости от выбранного профиля. В этом году на место в лицее претендовали в среднем сразу 7 человек. Конкуренция высокая, но лицеисты в один голос утверждают: оно того стоит.
Каждые десятые 100 баллов на ЦТ берут лицеисты
Каждые десятые 100 баллов на ЦТ берут лицеисты. И в этом заслуга и учителей: большинство из них имеет высшую категорию. Немало и тех, кто работает в лицее со дня его открытия.
Праздничный концерт в Лицее БГУ
В эти дни лицей празднует свой юбилей. Главное праздничное событие - концерт, кульминацией которого стало театральное представление по роману Владимира Короткевича "Колосья под серпом твоим". Постановка, актеры которой - ученики и преподаватели, стала символической: все, что происходит в лицее в течение уже 30 лет, - это общая совместная работа, и дорога здесь одна - только вперед.
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