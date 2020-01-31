Лицею БГУ - 30

Юбилей и у одного из самых престижных средних учебных заведений. Лицею Белгосуниверситета - 30! Учатся там дети старших классов по 7 профилям: физическому, математическому, химическому, биологическому, филологическому, историческому и гуманитарному. Среди выпускников - 220 победителей международных олимпиад.



Лицей БГУ своего рода и экспериментальная площадка по внедрению информационных технологий и инновационных методов, новых программ и планов. На юбилей учреждения отправилась наш корреспондент Юлия Карпенко.



Началось все с бумажки с заданиями по математике. В далеком 93-м девятикласснику Игорю Вараксе, который жил мечтой стать физиком, учительница дала задание со звездочкой. Это была заочная олимпиада для абитуриентов Лицея БГУ, и кто тогда знал, что звездный час для заведения и самого Игоря еще впереди.



Теперь, через четверть столетия, выпускник лицея Игорь Варакса стал его директором, а сама когда-то малоизвестная специализированная средняя школа - одним из лучших учебных заведений страны.



За тридцать лет своей работы Лицей БГУ трижды менял прописку: первые занятия проходили на базе средней школы по ул. Горовца, после 8 лет - в корпусе по улице Маяковского, и только с 2001 года лицей уже республиканского масштаба находится в этом здании.





Ежегодно лицеисты завоевывают свыше 60 дипломов на республиканских олимпиадах

Сегодня в лицее 9 профилей обучения. Ежегодно лицеисты завоевывают свыше 60 дипломов на республиканских олимпиадах. Всего же за 30 лет своей работы лицей воспитал 220 победителей международных олимпиад и более чем полторы тысячи призеров республиканских.

На место в лицее в этом году претендовали в среднем 7 человек

Своих учеников лицей принимает после 9-го класса. Для победителей заключительного этапа республиканской олимпиады двери открыты без экзаменов, а тем, кто еще только готовится сделать рывок, надо пройти испытание по 2 предметам в зависимости от выбранного профиля. В этом году на место в лицее претендовали в среднем сразу 7 человек. Конкуренция высокая, но лицеисты в один голос утверждают: оно того стоит.

Каждые десятые 100 баллов на ЦТ берут лицеисты

Каждые десятые 100 баллов на ЦТ берут лицеисты. И в этом заслуга и учителей: большинство из них имеет высшую категорию. Немало и тех, кто работает в лицее со дня его открытия.

Праздничный концерт в Лицее БГУ