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Литургический набор, вышитый золотыми нитями, стразами и жемчугом, подарили церкви в Копыле минские мастерицы

Одно из древних мест Беларуси - город Копыль Минской области - уже готовится к православной Пасхе. Здесь идет строительство воскресной школы, расписываются стены храма Вознесения Господнего.

Какой предпасхальный подарок сделали минские швеи по золотому шитью копыльской церкви и куда отправится выставка расшитых золотом яиц - рассказала Лариса Гулякевич. Подробности в видео.

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