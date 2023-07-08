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Литва использует пункты пропуска для шантажа?
Вильнюс начал использовать каналы международных сообщений для шантажа. Причиной резкой остановки работы пункта пропуска "Мядининкай", исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил некий инцидент с иностранцем.
Что известно? Накануне при въезде в Литву гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в ЕС. После разбирательства литовская сторона предприняла попытку выдворить пакистанца в Беларусь. Однако мужчина отказался покидать территорию и остался у литовского пограничного столба. Далее от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска "Мядининкай", если они не заберут иностранца. И что очень важно - белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам.
Госпогранкомитет Беларуси в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться, но только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления как не имели, так и не будут иметь успеха.
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