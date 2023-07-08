Литва использует пункты пропуска для шантажа?

Что известно? Накануне при въезде в Литву гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в ЕС. После разбирательства литовская сторона предприняла попытку выдворить пакистанца в Беларусь. Однако мужчина отказался покидать территорию и остался у литовского пограничного столба. Далее от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска "Мядининкай", если они не заберут иностранца. И что очень важно - белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам.