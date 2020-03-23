Литва на три дня продлила действие транзитного коридора

Литва продлила действие транзитного коридора. По нему белорусы могут вернуться домой до полуночи 26 марта. Пешком в страну можно попасть через пункты пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка". Таким же образом можно пересечь определенные пункты пропуска на границе с Польшей и Латвией. Экстренную помощь с выездом и необходимые указания можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих странах.