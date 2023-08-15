Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью

Литва перенесла закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью на 18 августа. Заседание правительства по этому вопросу пройдет в среду, 16 августа. Речь идет о КПП в Шумскасе и Тверячюсе, которые служат в основном для местного сообщения и осуществляют ограниченный пропуск транспорта. Теперь их и вовсе закроют: такую меру предложил Минтранс Литвы в связи с геополитической обстановкой, а также для уменьшения угроз нацбезопасности.