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Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью
Литва перенесла закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью на 18 августа. Заседание правительства по этому вопросу пройдет в среду, 16 августа. Речь идет о КПП в Шумскасе и Тверячюсе, которые служат в основном для местного сообщения и осуществляют ограниченный пропуск транспорта. Теперь их и вовсе закроют: такую меру предложил Минтранс Литвы в связи с геополитической обстановкой, а также для уменьшения угроз нацбезопасности.
Изначально предлагалось закрыть пункты пропуска 15 августа, то есть сегодня, однако большинство членов кабмина, несмотря на угрозу нацбезопасности, были в отпусках, и кворум набрать не удалось.
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