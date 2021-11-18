Литва, прикрываясь беженцами, пытается решить свои вопросы

Не каждый согласится дать вам интервью. Потому что меня даже комиссия этики обсуждала, как я могу дать вам интервью. У нас тоже не все в порядке с демократией, только вот учим других. А надо посмотреть и у нас проблемы большие есть.

Пятрас Гражулис, депутат сейма Литвы