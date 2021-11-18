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Литва, прикрываясь беженцами, пытается решить свои вопросы
Как бы ни прикрывались своими национальными интересами наши недобросовестные соседи, ситуация с беженцами на польской границе не дает покоя Литве. Депутат сейма Пятрас Гражулис внес в парламент проект постановления о доставке мигрантов с белорусско-польской границы в Мюнхен. Парламентарий сослался на мэра немецкого города, которая ранее заявляла о готовностипринять людей.
Надо решать проблему с беженцами путем переговоров. Потому что из позиции силы ничего не решишь.
Чтобы заинтересовать коллег в поддержке "мюнхенской"инициативы,Гражулиснапомнил, чторуководство Евросоюза "отказывается финансировать строительство" забора на своих внешних границах на Востоке, а спасаться от беженцев надо. Но тот факт, что контактировать придетсяс Беларусью, видимо, поверглитовский сейм в оцепенение.Оказывается, даже в формате интервью литовским депутатам общаться с белорусской стороной запрещено.
Не каждый согласится дать вам интервью. Потому что меня даже комиссия этики обсуждала, как я могу дать вам интервью. У нас тоже не все в порядке с демократией, только вот учим других. А надо посмотреть и у нас проблемы большие есть.
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