Литва с 18 июля закрывает границу для автомобилей с белорусскими номерами

Литва с 18 июля запрещает въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайттаможни Литвы.

"Легковые автомобили с белорусскими номерами не будут пропущены на территорию Евросоюза. Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что до 16 августа 2024 года на территорию Литвы разрешен ввоз легкового автомобиля с белорусскими номерами, не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси, имеющему действующую визу или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве. Исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юрлицам или используемые в коммерческих целях.

Транспортные средства с госномерами Беларуси, которые сейчас находятся в Литве, должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно. После этой даты лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами после опубликованных сроков запрета, будут считаться нарушителями. Их ждут штрафы и конфискация автомобиля.

Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Беларуси автомобилей с дипломатическими номерными знаками, если автомобили необходимы для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или для личного пользования сотрудников дипломатических представительств и членов их семей.