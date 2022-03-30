Литва снова выталкивает беженцев в Беларусь

Литва возобновила практику выталкивания со своей территории беженцев в Беларусь. Новые факты опубликовали в Госпогранкомитете нашей страны. По данным ведомства, накануне семеро вооруженных литовских пограничников на машинах подвезли четверых иностранцев к линии границы и заставили тех идти в Беларусь. Очевидно, так называемая гуманная политика Евросоюза по избавлению "от ненужных людей" по-прежнему не утратила свою актуальность.