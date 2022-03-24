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Литва заинтересована в сотрудничестве с Беларусью - итоги Республиканского делового форума

Литовский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Это подтверждают итоги Республиканского делового форума, который состоялся в Минске. Литовцы не хотят терять такого важного и надежного партнера, как наша страна. У нас большой потенциал для двустороннего сотрудничества, но политики Литвы не готовы идти навстречу. Тогда на первый план выходит народная (а в данном случае еще и предпринимательская) дипломатия.

Неделя белорусского предпринимательства

Интерес к Неделе предпринимательства вышел за пределы страны. Высокий он и среди белорусов. Десятки мероприятий проходят в каждом регионе. Что касается лучших локаций для ведения своего дела, в этом году в топе Брестская область и город Гродно.


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