Литва заинтересована в сотрудничестве с Беларусью - итоги Республиканского делового форума

Литовский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Это подтверждают итоги Республиканского делового форума, который состоялся в Минске. Литовцы не хотят терять такого важного и надежного партнера, как наша страна. У нас большой потенциал для двустороннего сотрудничества, но политики Литвы не готовы идти навстречу. Тогда на первый план выходит народная (а в данном случае еще и предпринимательская) дипломатия.