3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литва заинтересована в сотрудничестве с Беларусью - итоги Республиканского делового форума
Литовский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Это подтверждают итоги Республиканского делового форума, который состоялся в Минске. Литовцы не хотят терять такого важного и надежного партнера, как наша страна. У нас большой потенциал для двустороннего сотрудничества, но политики Литвы не готовы идти навстречу. Тогда на первый план выходит народная (а в данном случае еще и предпринимательская) дипломатия.
Неделя белорусского предпринимательства
Интерес к Неделе предпринимательства вышел за пределы страны. Высокий он и среди белорусов. Десятки мероприятий проходят в каждом регионе. Что касается лучших локаций для ведения своего дела, в этом году в топе Брестская область и город Гродно.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов