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Литва закрыла два пункта пропуска с Беларусью, к чему приведет недружественный шаг

Литвав одностороннем порядке закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - это "Привалка" и "Котловка" с белорусской стороны. Кроме того, введены ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов на двух оставшихся пунктах пропуска.

К примеру, "Привалка" считалась одним из самых загруженных переходов. Пропускная способность - до 1000 автомобилей в сутки. Как отметили в Госпогранкомитете, сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствия в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам.


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Белорусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. В целях уменьшения времени проведения таможенных операций в эти пункты пропуска будут перенаправлены технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропусков.
Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Привалка" Гродненской региональной таможни

Закрытие двух пунктов пропуска приведет к существенному росту нагрузки на действующие погранпереходы с Литвой - "Каменный Лог" и "Бенякони".

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