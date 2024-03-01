Литва закрыла два пункта пропуска с Беларусью, к чему приведет недружественный шаг

Литвав одностороннем порядке закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - это "Привалка" и "Котловка" с белорусской стороны. Кроме того, введены ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов на двух оставшихся пунктах пропуска.



К примеру, "Привалка" считалась одним из самых загруженных переходов. Пропускная способность - до 1000 автомобилей в сутки. Как отметили в Госпогранкомитете, сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствия в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам.