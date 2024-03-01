3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литва закрыла два пункта пропуска с Беларусью, к чему приведет недружественный шаг
Литвав одностороннем порядке закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - это "Привалка" и "Котловка" с белорусской стороны. Кроме того, введены ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов на двух оставшихся пунктах пропуска.
К примеру, "Привалка" считалась одним из самых загруженных переходов. Пропускная способность - до 1000 автомобилей в сутки. Как отметили в Госпогранкомитете, сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствия в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам.
Белорусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. В целях уменьшения времени проведения таможенных операций в эти пункты пропуска будут перенаправлены технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропусков.
Закрытие двух пунктов пропуска приведет к существенному росту нагрузки на действующие погранпереходы с Литвой - "Каменный Лог" и "Бенякони".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов