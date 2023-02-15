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Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью

Очередной недружественный шаг и попытка изоляции Беларуси. С 16 февраля движение грузовых поездов из Беларуси в Литву через пункт пропуска "Стасилай" (с белорусской стороны "Бенякони") будет приостановлено.

Как попытались пояснить в литовской таможенной службе, данное решение вызвано "повышенной угрозой национальной безопасности Литвы".

В течение нескольких лет литовская сторона будет устанавливать в пункте пропуска "Стасилай" специальную стационарную систему рентгеновского контроля.

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