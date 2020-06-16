Ливень затопил открытый рынок “Ждановичи” в Минске

Затопило ливнем и открытый рынок “Ждановичи” в Минске. В Сеть попала съемка очевидцев. Воды было так много, что автомобили с трудом передвигались по дороге, а шел дождь всего 10 минут. В пик потопа вода поднялась примерно до колена. Непогода пришла и в Борисов. Сильный дождь подтопил улицы и дворы. Местные жители сообщали об отключении света, интернета и водоснабжения. Ремонтные бригады оперативно устранили неполадки.