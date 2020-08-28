Сценарии цветных революций, независимо от того, в какой стране их реализуют, схожи. Ливия, Сирия, Украина, Египет. А теперь – Беларусь. Финал печален для всех. . Что будет с нашей страной? В чём нас убеждают? И что происходит на самом деле. Приоткроем занавес в видео. Выводы делать вам.