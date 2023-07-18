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Ливни и грозы сменили жару в Беларуси

В Беларуси жара сменилась дождями.

Минувшей ночью грозовой фронт накрыл Гродно. Под водой с утра оказался ряд улиц Гомеля. А в эти минуты заливает Минск. Ливни 18 июля ожидаются по всей стране. Днем в отдельных районах - сильный порывисты ветер. Температура воздуха составит 21-27 градусов тепла.

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