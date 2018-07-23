Ливни и грозы вторую неделю не покидают Беларусь

Дожди и сегодня по всей стране. Накануне осадки испытывали жителей Могилева. Воскресным вечером из-за воды в городе встал электротранспорт. Светофоры на перекрестках не работали. Дождь поутих только за полночь. Уровень воды достигал в некоторых местах 40 см. Были подтоплены почти три десятка домов, улицы, подворья и хозпостройки.

Еще больше жилых зданий затопило в Костюковичах. Там за 4 часа выпало 70 мм осадков - это три с половиной декадные нормы. Такое в городе бывает раз в 35 лет.