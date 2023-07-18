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Ливни в Минске: ГАИ призывает водителей отказаться от личного транспорта в непогоду

Минск накрыли ливни и превратили некоторые дороги в реки. Воды набралось по колеса, что затрудняло движение водителям. Если для автолюбителей погода преподнесла неприятные сюрпризы, в МЧС к таким последствиям были готовы. Они мониторят ситуацию с Белгидрометом и координируют работу других служб ЖКХ и Горремавтодора, чтобы оперативно восстановить движение транспорта.

МЧС контролирует места, которые достаточно часто подтапливает. У нас есть определенный план разработанный, туда могут направляться оперативные группы в случае ухудшения погодной обстановки. Мы говорим не только о проезжих частях. Есть и частные домовладения, где такие ситуации могут быть. К примеру, вот на Кольцова сегодня - мы выезжали на откачку воды с территории частного домовладения. Там живет пенсионерка 80 лет, которой собственно вот оказываем помощь.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси

В Заводском районе Минска стихия повредила два автомобиля. На припаркованные во дворах машины упали деревья. Пострадавших, к счастью, нет. Спасатели устраняли последствия.

Сейчас мониторинг продолжается. Госавтоинспекция призывает водителей во время ливней отказаться от личного транспорта.

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