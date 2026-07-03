Лобович: Белорусская модель социально ориентированного государства показала свою состоятельность

Выездная студия "Первого информационного" работает 3 Июля в центре Минска. Ее гости делятся праздничным настроением, позитивными эмоциями и добрыми новостями.



А они есть во всех сферах, во всех отраслях. Сегодня важно говорить и о наших приоритетах. Например, о том, что Беларусь - социально ориентированное государство. Это мы подтверждаем ежегодно, принимая проект бюджета на следующий финансовый год либо ту или иную государственную программу. И лучше всех об этом знает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.

"Действительно, то, что Беларусь социально ориентированное государство, - это не просто слова. Последние годы были настоящим экзаменом. Это и пандемия, и экономический кризис, и санкции. Но наша модель социально ориентированного государства показала свою состоятельность и правильность выбранного пути. Сегодня социальная ориентированность закреплена в Конституции. Мы все четко понимаем, что это не просто слова. Если говорить в цифрах, сегодня практически половина консолидированного бюджета - это расходы на социальную сферу", - подчеркнул Андрей Лобович.

Образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт - мы видим то внимание, которое уделяется человеку в нашей стране, отметил гость студии. Именно люди - главное богатство Беларуси. "И защищенный человек, а я уверен, что жители Беларуси чувствуют себя защищенными со стороны государства, - это основа сильного государства", - заявил глава Министерства труда и соцзащиты.

"Еще одно направление - поддержка семей. Мы видим, какое внимание уделяется. И это не какая-то разовая акция, допустим, при рождении ребенка. Это поддержка семей на всем этапе: при рождении, далее при воспитании детей, при строительстве жилья. Огромное внимание уделяется и нашему старшему поколению. Сегодня в стране насчитывается 2,4 млн пенсионеров, которым мы тоже обеспечиваем достойный уровень жизни. И основная задача - не просто своевременно выплатить пенсию, а обеспечить поступательный реальный рост пенсионного обеспечения", - рассказал Андрей Лобович.

Что касается молодежи, то сегодня в стране создаются все условия для получения образования, быстрого доступа на рынок труда, получения первой профессии.

Также министр труда и соцзащиты рассказал об особом внимании и уважении к ветеранам Великой Отечественной войны и о приоритете большой семьи (подробности в видео).