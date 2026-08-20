Логистика - ключ к росту торговли Беларуси и Мьянмы, считает эксперт Мосяков

Беларусь и Мьянма видят взаимный интерес в расширении торговли. Главная задача - наладить эффективную логистику, связать производителей двух стран и превратить политическое доверие в устойчивые торгово-экономические отношения.

Дмитрий Мосяков, заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН:

"У Мьянмы появляется в первую очередь интерес в тех основных продуктах, которые они могут получить из Беларуси. В первую очередь - удобрения, во вторую очередь - продовольствие, МАЗЫ, продукция военно-промышленного комплекса. И с этой точки зрения тоже очень перспективно. Хоть там и сложная такая ситуация, но у мьянманского правительства образ Беларуси - это образ союзника. Из Мьянмы, конечно, Беларусь может получать массу того же продовольствия, тропические фрукты, может получать драгоценные камни, многое-многое другое. Здесь самое главное связать людей из Беларуси и Мьянмы, найти наиболее удобные логистические пути, развивать взаимную торговлю и взаимное сотрудничество".