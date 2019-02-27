Логотип ІІ Европейских игр появится на проездных билетах

Популяризация ІІ Европейских игр! Логотип соревнований появится и на проездных билетах. Официальная символика турнира - яркий цветок папоротника - украсит талоны для всех средств общественного транспорта Минска. Приобрести такие билеты можно будет уже в апреле. Всего же в продажу поступит более 26 миллионов брендированных талонов.

