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Логово медянки нашли в заброшенной ракетной части Брестской области
Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси. Логово медянки нашли в заброшенной ракетной части Брестской области. Таинственной эту змею ученые назвали за ее скрытность. Вид очень редкий, и о нем почти ничего неизвестно, даже продолжительность жизни особи.
Наш корреспондент Мария Тройнич узнала, отчего змея полюбила белорусский лес. В древности их считали посланниками колдунов и обходили стороной. У наших предков змея медянка была настоящим фольклорным героем. Но и сегодня этот вид окутан тайной. Про рептилию ученым неизвестно почти ничего - даже средняя продолжительность жизни особи.
Домом медянки стала бывшая ракетная часть. Объект, спрятанный от посторонних глаз, зарос травой, и это создало благоприятные условия для жизни краснокнижной рептилии. По словам ученых, особенный и лес, рядом с которым нашли рептилию. Биосферный резерват "Прибужское Полесье" - лес, уникальный для всей страны. Только в этом году ученые здесь нашли 10 редких видов растений, животных и насекомых из Красной книги. Среди них летучие мыши, жуки и цветок лесная орхидея.
Эколог Олег Грода в течение 20 лет старался отыскать медянку. И вот недавно ему повезло не только найти гнездо, но и увидеть, как змеи вылупляются из яиц.
Всего ученые насчитали 30 взрослых медянок. Для человека рептилия не опасна. Она не ядовита и кормится ящерицами, мышами и жабами. Сейчас ученые делают все, чтобы сохранить и исследовать редкий вид. Место, где нашли логово медянок, собираются сделать заказником. Поэтому не исключено, что скоро медянка потеряет свой статус самой таинственной змеи Европы.
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