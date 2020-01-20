ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Логойск и Силичи вошли в десятку лучших горнолыжных курортов СНГ

Силичи и Логойск вошли в число лучших горнолыжных курортов СНГ. Также популярностью у туристов пользуются наши "Якутские горы" и комплекс Мозырь рядом с Гомелем. Рейтинг составлен агентством ТурСтат по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах Содружества. В десятку попали центры катания на горных лыжах и сноуборде Казахстана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все